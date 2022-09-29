Пермь, 29 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Из Перми 29 сентября в рамках частичной мобилизации отправлена четвёртая группа резервистов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

permkrai.ru Отправка мобилизованных резервистов из Пермского края

Мужчины мобилизованы из Березников, Губахинского, Ординского, Уинского и других округов Прикамья. Эшелон призывников следует в военный учебный центр, расположенный в Тюменской области. В течение месяца резервисты будут проходить учебу, вспоминать забытые воинские специальности.

На церемонии отправки резервистов губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к землякам: »Хочу сказать вам спасибо за то, что вы не спрятались, не испугались… Мужество, сила духа, преданность Родине всегда были отличительной чертой уральского характера. Так было всегда, и когда регион формировал Уральский добровольческий танковый корпус во время Великой Отечественной войны, и когда прикамцы участвовали в защите интересов государства в Афганистане, и когда край помогал защищать целостность страны и бороться с международным терроризмом в Чечне, так происходит и сейчас. Я уверен, что весь регион сейчас мысленно вместе с вами. Все жители желают вам самого наилучшего, и, конечно же, возвращения домой. Со своей стороны, я хочу пожелать вам сил, терпения, мужества, и удачи. Помните, что мы вас ждем, возвращайтесь здоровыми и невредимыми. Храни вас бог!».

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников в свою очередь подчеркнул, что за последние 22 года Россия стала сильной страной, но сейчас ее нужно поддержать, чтобы дальше жить в мире, в развитии, чтобы у детей было будущее. »Русский народ всегда в самые сложные моменты умел объединиться, и решать самые трудные проблемы вопреки обстоятельствам» — сказал он.