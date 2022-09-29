Воронеж, 29 сентября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Бывший глава администрации Ольховатского района Иван Резник погиб в результате ДТП. Соболезнования в связи с его гибелью выразил губернатор Александр Гусев, сообщили 29 сентября в пресс-службе правительства региона.

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«Иван Ильич посвятил всю жизнь Ольховатскому району. Он прошел хорошую школу, занимая разные должности на сельхозпредприятиях, был грамотным руководителем и надежным хозяйственником. На высоком посту искренне старался решать проблемы земляков и муниципалитета», — написал губернатор.

Гусев выразил соболезнования родным и близким Ивана Резника.