Москва, , 18:01 — REGNUM В условиях неумолимого разрушения однополярной гегемонии Запад не гнушается ничем для сохранения своего господства, заявил 29 сентября президент России Владимир Путин на встрече с представителями разведслужб и служб безопасности стран СНГ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цепляясь за прошлое и пытаясь проводить политику диктата во всех сферах — от международных отношений и экономики до культуры и спорта, — этот самый пресловутый коллективный Запад создаёт новые и новые проблемы, кризисы. При этом не гнушается любыми методами, оказывая давление на те страны, которые выбирают суверенный путь развития, на тех, кто не желает подчиняться, а хочет самостоятельно и свободно выбирать свой путь, своё будущее, беречь свою культуру, традиции, ценности», — отметил президент России.

В рамках этой борьбы Запад готов превратить любую страну «в эпицентр кризиса», спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню».

«Знаем мы и то, что на Западе прорабатываются сценарии разжигания новых конфликтов на пространстве СНГ. Но нам и так их достаточно. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и [киевским режимом], происходит на рубежах некоторых других стран СНГ. Конечно, всё это — результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации всё-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — сказал Владимир Путин.

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