Москва, , 18:03 — REGNUM Западу трудно примириться с тем, что сейчас благодаря России идёт формирование более справедливого мироустройства, заявил 29 сентября президент страны Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «На наших глазах идёт непростой процесс формирования более справедливого мироустройства».

Глава государства отметил, что рушится однополярная гегемония, с чем Запад «категорически не желает мириться». На виду у всего мира — результаты такого неприятия.

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