Москва, 29 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Западу трудно примириться с тем, что сейчас благодаря России идёт формирование более справедливого мироустройства, заявил 29 сентября президент страны Владимир Путин на встрече с главами разведывательных служб стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «На наших глазах идёт непростой процесс формирования более справедливого мироустройства».

Глава государства отметил, что рушится однополярная гегемония, с чем Запад «категорически не желает мириться». На виду у всего мира — результаты такого неприятия.