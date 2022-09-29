Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Спрос на тактическую экипировку в России с 19 по 25 сентября резко, по ряду позиций — в несколько раз, вырос по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в аналитическом отделе сервиса Price.ru.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выдаче военной одежды

Пользователи стали чаще покупать в интернет-магазинах берцы (+160%), аптечки (+130%), жгуты (+82%), спальники (+95%) и мужское термобелье (+157%). В качестве средств связи покупают кнопочные телефоны (+42%), так как именно такие средства связи разрешили использовать в рамках мобилизации.

Читайте также: В Петербурге достаточно кнопочных телефонов, но частники пытаются нажиться

Больше всего спрос вырос на бронежилеты (+472%), активные наушники (+132%), мультитулы (+457%), тактические перчатки (+441%) и рюкзаки (319%). Спрос на тактические очки возрос почти на 700%. На некоторые предметы аптечки спрос поднялся аж на 2300%.

«Массовый спрос на данные товары до недавнего времени отсутствовал, поэтому торговые сети не хранили большие запасы, например, бронежилетов. Поэтому эти товары быстро закончились», — сказал директор отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.

Аналитики зафиксировали и рост цен на некоторые товары из-за резкого спроса. В среднем за спальный мешок, подходящий для температуры минус 20 градусов, сейчас придётся отдать 3800 рублей, за берцы — 3400 рублей, а за термобельё — 1900 рублей.

С наплывом заказов сейчас столкнулись и отдельные магазины по продаже экипировки. Из-за такой ситуации один из них вынужденно приостановил приём новых заказов через интернет-склад до конца недели.

Читайте также: В магазинах снаряжения в Петербурге вырос спрос из-за частичной мобилизации

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге возрос спрос на обувь, носки, а также отдельные предметы для активного отдыха. Активно покупают и кнопочные телефоны, но их запасы не иссякают.