Москва, 29 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В четверг, 29 сентября, акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начала работу в обновлённом расширенном формате. В этот день при поддержке Народного фронта запустилась горячая линия и обновлённая платформа мывместе. рф.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

По телефону 8-800-200-3411 волонтёры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.

Силами Российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования РФ и волонтёров-психологов организуется психологическая помощь, которую окажут около тысячи профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов.

«С начала коронавирусной инфекции и [СВО] Красный Крест оказывает психологическую помощь всем тем, кто в ней нуждается. Люди чувствуют тревогу, стресс, они не знают, что будет дальше — в этот момент помощь психологов, волонтёров-психологов оказывается просто необходимой. В региональных штабах МЫВМЕСТЕ будут работать наши представители, которые всегда поддержат население, помогут не только консультацией, но и организуют группы взаимной поддержки», — рассказал председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в телеграме, вайбере и Вконтакте.

Павел Савчук также добавил, что Красный Крест вместе с Министерством образования и науки РФ планирует провести обучение студентов вузов психосоциальной поддержке по своей программе. Это позволит увеличить количество людей, которые потенциально могут оказать первую психологическую помощь в любых обстоятельствах.

При поддержке Министерства юстиции РФ запустится работа и юридической помощи: это будут консультации на горячей линии и в специальных чат-ботах.

Во всех регионах на базе волонтёрских штабов, университетов, школ, Добро. Центров Ассоциации волонтёрских центров откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.

«Мы четвёртый день принимаем звонки и обращения от мобилизованных. У нас более 16 тысяч обращений за эти несколько дней», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, большинству обратившихся нужна консультационная помощь, но уже больше тысячи человек обратились по вопросу ошибочной мобилизации. Те, кого по ошибке призвали «уже возвращаются сейчас домой».

«Наша задача — сделать всё для того, чтобы мобилизация прошла максимально справедливо и всё перекосы были устранены», — подытожил он.

В этот день добровольцы отправляются в мобилизационные пункты, где родные и близкие провожают военнообязанных граждан России в места их дислокации. Здесь волонтёры собирают первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям.

В пунктах мобилизации и в учебных центрах волонтёры опрашивают мужчин, фиксируют потребности семей, которым нужна поддержка.

«В нашей стране очень много ребят, которые хотят быть причастными, помогать. Именно поэтому сегодня мы открываем порядка 250 штабов МЫВМЕСТЕ по всей стране, в том числе разворачиваем их на инфраструктуре наших ресурсных центров по развитию добровольчества в регионах и инфраструктуре университетов. Таким образом, молодые люди имеют возможность вовлекаться, оказывать помощь, прежде всего — семьям военнослужащих», — отметила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева. Она также добавила, что к работе приступили уже семь тысяч волонтёров.

Традиционно с 2020 года к акциям #МЫВМЕСТЕ подключается бизнес: «КАМАЗ», Сима-ленд, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Ушакова и другие крупные компании, которые предоставляют дополнительные меры поддержки своим мобилизуемым сотрудникам.

Предприятия готовы делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другие активности, которые помогут компенсировать отсутствие мужчин.

Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ — добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Волонтёры помогают всем, кто в этом нуждается: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ, жителям на самоизоляции, медикам и многим другим. Движение зародилось в 2020 году в начале пандемии. Волонтёрами акции стали 260 тыс. граждан, а помощь получили около семи миллионов человек. За всё время существования движения к нему присоединились более 10 тысяч партнеров. С февраля 2022 года волонтёры активно оказывают поддержку мирным жителям освобождённых территорий и вынужденным переселенцам на территории России.

Организаторами акции выступают Народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и Российский Красный Крест при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).