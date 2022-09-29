Волонтёры #МЫВМЕСТЕ окажут помощь семьям мобилизованных и участникам СВО
Москва, 29 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В четверг, 29 сентября, акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ начала работу в обновлённом расширенном формате. В этот день при поддержке Народного фронта запустилась горячая линия и обновлённая платформа мывместе. рф.
По телефону 8-800-200-3411 волонтёры в круглосуточном режиме принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих.
Силами Российского Красного Креста, Министерства науки и высшего образования РФ и волонтёров-психологов организуется психологическая помощь, которую окажут около тысячи профессиональных психологов и специально обученных по программе Красного Креста студентов.
В круглосуточном режиме семьи смогут получить помощь психолога в формате текстового консультирования через чат-бот @psy_myvmeste в телеграме, вайбере и Вконтакте.
Павел Савчук также добавил, что Красный Крест вместе с Министерством образования и науки РФ планирует провести обучение студентов вузов психосоциальной поддержке по своей программе. Это позволит увеличить количество людей, которые потенциально могут оказать первую психологическую помощь в любых обстоятельствах.
При поддержке Министерства юстиции РФ запустится работа и юридической помощи: это будут консультации на горячей линии и в специальных чат-ботах.
Во всех регионах на базе волонтёрских штабов, университетов, школ, Добро. Центров Ассоциации волонтёрских центров откроются региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. Они станут точкой притяжения всех неравнодушных людей, готовых помочь согражданам, которые остались без кормильца в семье.
По его словам, большинству обратившихся нужна консультационная помощь, но уже больше тысячи человек обратились по вопросу ошибочной мобилизации. Те, кого по ошибке призвали «уже возвращаются сейчас домой».
В этот день добровольцы отправляются в мобилизационные пункты, где родные и близкие провожают военнообязанных граждан России в места их дислокации. Здесь волонтёры собирают первые запросы на помощь оставленным без мужчин семьям.
В пунктах мобилизации и в учебных центрах волонтёры опрашивают мужчин, фиксируют потребности семей, которым нужна поддержка.
Традиционно с 2020 года к акциям #МЫВМЕСТЕ подключается бизнес: «КАМАЗ», Сима-ленд, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Ушакова и другие крупные компании, которые предоставляют дополнительные меры поддержки своим мобилизуемым сотрудникам.
Предприятия готовы делиться продукцией с семьями и фронтом, приглашать родственников мобилизованных на временно освободившиеся должности, проводить экскурсии для детей военнослужащих и организовывать другие активности, которые помогут компенсировать отсутствие мужчин.
Общероссийский проект #МЫВМЕСТЕ — добровольческое движение взаимопомощи гражданам в кризисных ситуациях. Волонтёры помогают всем, кто в этом нуждается: одиноким пенсионерам, многодетным семьям, людям с ОВЗ, жителям на самоизоляции, медикам и многим другим. Движение зародилось в 2020 году в начале пандемии. Волонтёрами акции стали 260 тыс. граждан, а помощь получили около семи миллионов человек. За всё время существования движения к нему присоединились более 10 тысяч партнеров. С февраля 2022 года волонтёры активно оказывают поддержку мирным жителям освобождённых территорий и вынужденным переселенцам на территории России.
Организаторами акции выступают Народный фронт, Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и Российский Красный Крест при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).