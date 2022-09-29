Махачкала, , 17:50 — REGNUM Неуместным является решение руководства города Дербента (Дагестан) призывать людей идти в военкоматы через громкоговоритель, написал 29 сентября глава региона Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт! Это как раз о странном решении, принятом в Дербенте: в городе призывали явиться в военкомат с помощью громкоговорителей, — заявил Меликов. — Сами организаторы называют это дополнительной мерой информирования граждан. А по мне — несусветная глупость!»

Он пояснил, что такие меры создают «почву для ненужных рассуждений и паники». Глава региона извинился за «эту выходку» перед жителями Дербента и пообещал, что правоохранители, разобравшись в ситуации, примут «самые строгие меры в отношении виновных».

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