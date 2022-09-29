29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили намерение правительства РФ передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках.

Светлана Рыбина, , 18:37 — REGNUM Информация, согласно которой правительство Российской Федерации сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках, уже с 2023 года, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вот бы были ещё коллекторы мировые, которые выбивали бы долги других стран», — написала Лия Р.

Многим пользователям понравилась такая идея, ведь сейчас, на фоне антироссийских санкций, многие западные страны-должники увиливают от своих обязательств. Теперь, надеются граждане, России удастся компенсировать хоть что-то.

«Вот и хорошо! Пусть этим прямо и занимаются. Думаю, что никто не будет против, да и среди других западных стран найдутся желающие купить у РФ долги по дешёвке, чтобы потом навариться на своих соседях. Пора включать ответные меры», — считает Ева С.

«А это интересный ход от России! Браво! Просто перепродать долги других стран, чтобы головная боль по поводу взыскания была не у нас, а у кого-нибудь другого», — указывает Аркадий К.

Фердинанд Георг Вальдмюллер. Опись имущества должника. 1847

Некоторые комментаторы отмечают, что продажа долга — распространённый инструмент в банковской сфере, который может быть распространён в том числе и на государственный уровень.

«Это просто отличное решение для нашей экономики! Почему бы и нет? Мне кажется, всё честно и справедливо. У них долги, они не хотят их отдавать, прикрываясь санкциями. Вот пусть теперь платят своим соседям», — поделилась своим мнением Анна К.

Часть людей полагает, что Запад поступил бесчестно, введя против Российской Федерации свои подлые санкции и тем самым сняв с себя обязанность отдавать нам долги. Справедливость нужно восстановить, пишут граждане.

«А как они хотели? Если они решили давить на нас, то они не думают, что нарушать все правила, как они, теперь можем и мы? Вы наглеете, и мы также будем. Россия никакие экономические правила не будет соблюдать», — написал Севастьян К.

«Европе стоит задуматься над тем, что она творит. Скоро мы покажем ей, где её место», — пишет Данил М.

«Европа поддалась давлению США и страдает. Теперь мы с неё, как с овцы, начнём стричь. Ну и газ мы найдём, куда применить», — отметил Василий С.

«Ну, как Европа с нами, так и мы с ними. Сами виноваты. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись», — пишет Эльвира Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что продажа долга стран другим государствам — это инструмент для восстановления справедливости, что, конечно же, не может не вызывать жгучей ненависти со стороны стран Запада, которым так и не удалось своими санкциями загнать Россию в угол.

«Очередной план, от которого у европейских лидеров крошатся зубы. Так сильно они их сжимают от бешенства, ведь санкции не работают, а Россия лишь обогащается на их глупости», — подметил Игнатий А.

Напомним, 29 сентября издание «РБК» опубликовало материал, согласно которому правительство Российской Федерации сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам перед Москвой неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках, уже с 2023 года.