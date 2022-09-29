Москва, , 19:26 — REGNUM Россия считает миропорядок, основанный на американских правилах, не просто противозаконным, но и аморальным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 29 сентября на брифинге в Москве.

Мария Захарова Mid.ru

Так Захарова ответила на просьбу корреспондента ИА REGNUM прокомментировать недавнее заявление посла США в Сербии Кристофера Хилла о том, что сербские власти должны предоставить американской стороне подробные сведения о документе, который министры иностранных дел Сербии и России Никола Селакович и Сергей Лавров подписали в сентябре на полях заседания ГА ООН в Нью-Йорке.

«Надо спросить у США, на каком основании они шантажируют другие государства, по-хамски с ними разговаривают, указывают кому что делать, приказывают и заставляют реализовывать свою волю… Шла бы речь о стране, государстве и режиме, который проявил свои лучшие качества во благо мира, может быть, можно было бы еще и подумать. А они провалили эту миссию. Они умеют только разрушать, дестабилизировать и делать это на основе провокаций, подставлять всех, сталкивать и заниматься инсценировками», — отметила российский дипломат.

По ее словам, все время говорится о том, что США действуют с позиции силы, но это неправда. «Они действуют с позиции хама», — добавила Мария Захарова.

Напомним, что 23 сентября в Нью-Йорке Селакович и Лавров подписали двухлетний план межведомственных консультаций. Уже 26 сентября Кристофер Хилл заявил, что ША ожидают от Сербии разъяснений по поводу подписания этого документа.