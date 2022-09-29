Вашингтон, 29 сентября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, за прошлую неделю упало до пятимесячного минимума. Рынок труда в США остается достаточно устойчивым, несмотря на повышение процентных ставок федеральной резервной системой, сообщает 29 сентября Reuters.

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Еженедельный отчет министерства труда США о количестве заявок на пособие по безработице, предоставляющий наиболее актуальную информацию о состоянии экономики, также выявил, что в середине сентября число безработных американцев упало до самого низкого уровня за последние два месяца. На этом фоне ФРС потенциально может продолжить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики.

Согласно данным министерства труда, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 24 сентября, сократились на 16 тысяч и составило 193 тысяч, что является самым низким показателем с апреля. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что цифра составит 215 тысяч.