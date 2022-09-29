Мурино, Ленинградская область, , 17:49 — REGNUM Три муниципальных депутата города Мурино Всеволожского района Ленинградской области, среди которых был и глава муниципального образования, отказались принимать повестки из рук военного комиссара во время заседания муниципалитета, сообщило 29 сентября подведомственное учреждение администрации Всеволожского района региона «Всеволожский медиацентр В1».

Вручение повесток депутатам. t. me/mediacenterv1

На видеозаписи видно, как в зал заседания депутатов вошел военный комиссар и попросил депутатов Дмитрия Кузьмина (партия «Яблоко»), Александра Баркевича (партия «Яблоко») и Сергея Амельченко (партия «Яблоко») получить повестки. Однако, кроме главы муниципального образования, из потенциальных мобилизованных на месте никого не оказалось.

«Вручённая повестка не означает, что уже на следующий день человек будет отправлен куда-то с автоматом. Военкоматы раздают их не только конкретно мобилизуемым, но и другим военнообязанным, информацию о которых военным необходимо уточнить. Таких повесток в Ленобласти раздаётся тоже очень много», — заметили в медиацентре.

Какие именно повестки сотрудники военкомата принесли в здание администрации поселения, неизвестно. Глава МО Кузьмин несколько раз попросил военкома покинуть помещение, где проходило заседание, объясняя это «рассмотрением важной темы».

«Дмитрий Кузьмин несколько раз прогонял сотрудников военкомата из зала заседаний совета, повестку принимать отказывался. А затем и вовсе сбежал из здания через чёрный ход», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ряд сотрудников администрации Ленинградской области и районных администраций подлежат частичной мобилизации, сообщил 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Ленобласти.

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