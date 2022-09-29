Пермь, 29 сентября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. После того, как в соцсети появился видеоролик с якобы брошенными на ночь резервистами из Березников, в военный учебный центр в Еланях (Свердловская область) посетит министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов. Его поездка запланирована на 30 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Прикамья.

R-19.ru Частичная мобилизация

Глава минтербеза Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина проверит условия размещения резервистов. Предполагается, что Батмазов обсудит с руководством центра вопросы и планы подготовки мобилизованных пермяков.

Напомним, ранее в соцсетях обнародовали информацию о том, что мобилизованных прикамцев, прибывших в военный учебный центр для перераспределения и прохождения боевой подготовки, бросили в полевых условиях без теплой палатки, кухни и при отсутствии мест в казармах. Резервисты сообщили, что ночь им придется провести на улице.