Малоярославецкий район, Калужская область, , 17:46 — REGNUM Наиболее масштабное региональное мероприятие в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» состоялось 29 сентября в Малоярославецком лесничестве Калужской области. 18 тысяч молодых елей высадили 170 добровольцев калужских организаций и предприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Жипу.

18 тысяч молодых елей высадили в Малоярославецком лесничестве Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области

Всего в 2022 году в регионе в рамках всероссийской акции леса высадят 1,9 млн сеянцев хвойных пород. «Сохраним лес» — один из главных проектов по восстановлению российских лесов, утраченных из-за пожаров, вырубок и болезней растений. Акция стала народной. За три года к ней присоединилось свыше 2,5 миллиона человек, которые высадили в нашей стране более 150 миллионов деревьев».

«В этом году в Российской Федерации сформировалось движение — «Волонтеры леса». Присоединиться к нему может любой желающий, принимая участие в лесовостановлении», — отметил Владимир Жипа.

Всероссийскую акцию «Сохраним лес» организовали Минприроды России, Рослесхоз, АНО «Сад Памяти» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры леса» при поддержке Фонда Президентских грантов.

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