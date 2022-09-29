Таганрог, Ростовская область, 29 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Таганрогский городской суд поступили материалы уголовного дела, фигурантом которого является житель Ростовской области Максим Галкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 29 сентября.

(сс) ToNic-Pics Кулак

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Предположительно, злоумышленник из неприязни, возникшей в ходе конфликта, в том числе основанной на предположении, что сосед ранее похитил принадлежащий его сыну скейтборд, избил мужчину кулаками.

От полученных травм мужчина скончался.

Конфликт случился в июле 2022 года. Потерпевший скончался от полученных увечий через два дня после конфликта. Мужчина являлся соседом подсудимого, проживал этажом выше.