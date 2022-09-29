Берлин, , 17:42 — REGNUM Оператор газопровода «Северный поток» компания Nord Stream AG не может делать никаких прогнозов относительно сроков устранения повреждений, сообщает 29 сентября агентство Reuters со ссылкой на представителя Nord Stream AG.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Он пояснил, что до прибытия специалистов компании к месту инцидента невозможно давать прогнозы дальнейшей работы трубопровода.

Для начала, пояснили в компании, необходимо оценить масштаб последствий аварии.

«Пока не будет конкретной оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть произведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. В настоящее время доступ туда ограничен», — цитирует агентство представителя компании Nord Stream AG

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