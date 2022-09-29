Таллин, 29 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

В отличие от открытых океанов, полузамкнутое Балтийское море очень уязвимо для масштабных утечек газа и экологического загрязнения. Об этом преподаватель Центра морского права Норвегии и лектор Таллинского университета Александер Лотт сообщил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Утечки газа создают дополнительную нагрузку на и без того чувствительную морскую среду Балтийского моря, уверяет он. В долгосрочной перспективе также мало что известно о влиянии химических соединений, попадающих в Балтийское море, на его экосистему и о возможных опасностях, связанных с токсичными веществами, попадающими к человеку через пищевую цепочку, связанную с местным рыболовством.

По его мнению, именно поэтому нынешнее чрезвычайное происшествие, связанное с нитками газопровода «Северный поток», превратило бассейн моря в бомбу замедленного действия, которая может рвануть в любой неожиданный момент. Не случайно, напомнил Лотт, началу прокладки газопровода предшествовали серьезные дискуссии в научной среде и протесты экологов.

Трасса газопровода «Северный поток» проходит по основным водным путям Балтийского моря. Таким образом, считает Лотт, газопроводу с самого начала угрожали массивные якоря судов, которые в крайних случаях могли вызвать взрывоопасные утечки при столкновении с трубопроводом.

По его утверждению, на аварии, вызванные судовыми якорями, приходится около 90% загрязнения морской среды из-за газопроводов во всем мире. В то же время, добавил он, очевидно, что неосторожное использование якорей явно не стало причиной нынешних взрывов в трех разных точках газопровода.