Манчестер, Великобритания, , 17:38 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания в зимнее трансферное окно нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо. Об этом 29 сентября сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в шорт-листе «красных дьяволов» также находится форвард «Барселоны» Мемфис Депай.

Ранее сообщалось, что «Наполи» отказался отпускать в «Манчестер Юнайтед» нападающего сборной Нигерии Виктора Осимхена.

В текущем сезоне Коди Гакпо принял участие в 13 матчах за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами.