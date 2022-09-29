Челябинск, , 17:50 — REGNUM В Челябинской области увеличено время работы горячей линии для мобилизованных, открытой Уполномоченным по правам человека в регионе Юлией Сударенко. Об этом сообщает 29 сентября телеграм-канал омбудсмена.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с большим количеством обращений по вопросам частичной мобилизации, увеличено время работы «горячей линии», — говорится в сообщении.

Теперь прямая связь с мобилизованными и их родственниками будет осуществляться и в выходные дни. Время работы прежнее с 8:30 до 17:30 по местному времени. Отправлять сообщения можно на e-mail ombudsman74@mail.ru.