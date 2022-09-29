Донецк, , 17:38 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима в течение 10 минут выпустили по жилым кварталам Донецка, Горловки и Ясиноватой 11 снарядов из 155-мм гаубиц, сообщает 29 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).

Последствия обстрела Петровского района Донецка Dnr-sckk.ru

С 15:45 до 15:52 ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, Ясиноватую, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

По Горловке было выпущено четыре 155-мм снаряда, по Ясиноватой — три, а по Донецку — четыре снаряда 155-мм гаубиц.

Данные о пострадавших людях и разрушениях уточняются.