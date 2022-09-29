Флорида, США, , 17:37 — REGNUM На фоне бушующего в штате Флорида, США, урагана «Иэн» погиб один мужчина, более двух миллионов человек остались без электричества, сообщает 29 сентября UPI.

Ураган Planetacurioso.com

Местные власти рассказали, что 72-летний житель штата утонул в канале рядом со своим домом во время шторма, когда вышел на улицу, чтобы слить воду из бассейна. Предполагается, что мужчина соскользнул с крутого и скользкого из-за сильного дождя холма.

Отмечается, что это была одна из первых смертей, связанных с ураганом «Иэн», который недавно ослабел с 4-й до 3-й категории.

Напомним, президент США Джо Байден 24 сентября в связи с приближением тропического шторма «Иэн» объявил во Флориде чрезвычайную ситуацию и распорядился предоставить властям штата федеральную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Флориды Рон Десантис ранее заявил, что ураган «Иэн», который обрушился на регион, создал «крайне опасную ситуацию».

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