Рига, , 17:31 — REGNUM

В Латвии требуется изменить 98 географических названий, чтобы «избавиться от советского прошлого». Об этом говорится в подготовленных министерством юстиции страны документах, сообщил Telegram-канал портала BaltNews.

В минюсте сослались на позицию Центра публичной памяти Латвии. Там считают, что советские названия являются частью пропаганды. Согласно их подсчетам, в Латвии не менее 98 названий прославляют СССР, а около 40 — следствие якобы русификации балтийской страны.

«Эти наименования с нами каждый день, и они формируют нашу страну и сознание. Русификация — элемент формирования советского самосознания», — заявила представитель Центра Кристине Яриновска. Она, в частности, выразила возмущение, что в Латвии такие названия восхваляют русского поэта Александра Пушкина больше, чем латышскую поэтессу Аспазию.

В свою очередь, глава Минюста Янис Борданс уже сообщил, что расходы на весь процесс по переименованию улиц и других объектов покроют из госбюджета.