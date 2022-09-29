Киев, , 17:33 — REGNUM О планах Владимира Зеленского завтра, 30 сентября, провести заседание СНБО сообщает одно и киевских изданий.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Информацию распространил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, уточнивший, что заседание совета собирается экстренно. О теме этого заседания Никифоров не рассказал, пообещав сделать это позже.

Добавим, что эти события происходят на фоне продолжающейся на территории б. УССР спецоперации ВС РФ, завершившихся референдумов о воссоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией и объявленной в России частичной мобилизации.

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