Москва, 29 сентября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Несмотря на усилившиеся риски потерять контроль над работой ТВ-сигнала, отечественная телевизионная индустрия по-прежнему использует иностранный софт и оборудование, в том числе и системы «шифрования». В России уже сформирован достаточно развитый рынок CAS и DRM, способный предложить операторам свои разработки, однако сила инерции вынуждает последних работать в прежнем ключе. По мнению, отечественных разработчиков, это может привести к очень неприятным сюрпризам, и тяжелым последствиям.

Данные ПО применяются для защиты ТВ-сигнала от несанкционированного доступа. Операторы устанавливают на передающей стороне технологии «шифрования»: CAS, Conditional Access System на сетях спутникового, эфирного и кабельного ТВ-системы условного доступа, и DRM, Digital Rights Management в случае интернет-вещания. Среди наиболее известных и внесенных в реестр отечественного ПО Минцифры — IPTVPORTAL CAS (ООО «Автоматические радиоэлектронные системы»), IMAQrypt (ООО «Имаклик Сервис»), DRE Crypt и DREPLUS (ООО «Цифра», обслуживают абонентов «Триколора»).

Для преодоления стереотипов и обновления технической базы телевизионной инфраструктуры нужна политическая воля. Вопрос постоянно обсуждается в ряде Индустриальных центров компетенций, созданных в этом году для оценки возможностей импортозамещения в сфере ПО. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что детали перехода на отечественные системы кодирования целесообразно определять отдельным нормативным актом — постановлением правительства РФ, в котором будет подробно прописано взаимодействие всех участников цепочки по передаче сигнала (вещатели, операторы связи, владельцы аудиовизуальных сервисов, потребители и т.п.), а также сроки выполнения соответствующих мероприятий.

Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», считает, что в этом процессе крайне важно не допустить крайностей, поэтому замена ПО должна проходить без избыточного давления:

«Российским ТВ-операторам на первом этапе достаточно установить отечественные CAS/DRM параллельно с импортными, чтобы избежать полной замены парка приемного оборудования. А вот регистрация новых абонентов должна проводиться уже с помощью отечественных CAS/DRM. При таком подходе мы сможем защитить пользователей от лишнего стресса без дополнительных трат», — добавляет эксперт.

В нынешних условиях использовать по-прежнему иностранные технологии в этой сфере не только неоправданно дорого, но и рискованно из-за вполне себе возможного удаленного отключения или изменения ТВ-сигнала. Согласно данным Максима Чернова, заместителя директора по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», в России абонентами платного ТВ являются более 35 млн домохозяйств, или около 100 млн человек. Для многих из них платное ТВ является единственным способом получения ТВ-сигнала. Более 65% абонентов обслуживаются иностранными системами CAS и DRM, установленными на головных станциях операторов. Таким образом, большинство российских телезрителей находится под санкционным риском, и при этом ежегодно переводит роялти на порядка 5 млрд рублей иностранным провайдерам.

Российские разработки не уступают импортным средствам защиты. Некоторые из них успешно используются крупными отечественными операторами в течение многих лет и успешно проходят регулярный аудит ведущих мировых поставщиков ТВ-контента. Так, гендиректор IPTVPortal Николай Михайлов утверждает, что «все, кто согласовывал использование нашей CAS, никогда не получали отказ на использование контента». Проблема в том, что не все операторы готовы к импортозамещению. Некоторые по привычке выбирают иностранные системы условного доступа, предпочитая программные продукты, одобренные зарубежными правообладателями контента.

«Они в свое время закупили огромное количество иностранного программного обеспечения, и теперь у них нет желания что-либо менять», — объясняет генеральный директор компании ООО «Имаклик Сервис» Дмитрий Баженов .

Принимая решение об использовании того или иного CAS/DRM, ТВ-операторы фактически предопределяют дальнейшее технологическое развитие своей компании и с точки зрения головного абонентского оборудования, контента, конвергенции технологии в разные среды передачи данных. По мнению Алексея Гойло, директора департамента продаж GS Labs, такие технологии пронизывают всю экосистему оператора и по сути выполняют роль защиты инвестиций для бизнеса. С точки зрения эксперта, мотивация операторов, и т. ч. с государственным участием, которые продолжают использовать зарубежные аналоги, вызывает вопросы, поскольку сегодня крайне необходимо рядом с иностранной как можно быстрее поставить комплект с российской технологией на случай «часа Х», а дальше развивать абонентскую базу на российском ПО.