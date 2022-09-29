Москва, 29 сентября, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 29 сентября сравнила рассуждения коллективного Запада на тему, как можно исключить Россию из СБ ООН, с уровнем сознания первобытных людей.

Mid.ru Мария Захарова

Так Захарова ответила на просьбу ИА REGNUM прокомментировать опасения президента Сербии Александра Вучича, касающиеся попыток Запада исключить Россию из СБ ООН, воспользовавшись тем, что она не является правопреемницей СССР, или статёй 108 Устава ООН.

«Здесь надо отталкиваться не от заявления президента Сербии, а в принципе от того, что пытается прокрутить в политологическом мышлении коллективный Запад. Это все очень напоминает нечто первобытное. Есть такое впечатление, что людей, которые рассуждают на эту тему, не затронула не то что какая-то политическая культура, мораль, ответственность. Вообще к этому не подходим. Есть такое впечатление, что, кроме их первичных желаний и инстинктов, их не затронуло понимание, что существует какая-то цивилизация», — рассказала Захарова.

По словам Захаровой, люди, которые обсуждают подобную тему, вообще не понимают, что такое Совет Безопасности и Организация Объединенный Наций, почему она создавалась и каково истинное значение этой структуры.

«Когда мы даем характеристику первобытному человеку, говорим, что это человек, находящийся вне цивилизации, движущей силой которого является инстинкт. Вот здесь то же самое. Делается, что пришло в голову, на уровне инстинкта, любыми методами, вне зависимости от того, насколько глупо и дико это звучит. Движение начинается по головам, по трупам, обходя какие-то правовые барьеры», — отметила российский дипломат.

Захарова напомнила, что ООН создавалась «не для красоты», а как место сопряжения позиций тех стран, которые находятся на разных полюсах.

«Для того чтобы уметь находить компромиссы, чтобы сила не доминировала над правом и чтобы право и законность имели возможность быть реализованными, чтобы человечество проявляло свою ответственность, свою зрелость в решениях этого международно-правового органа. Если начать вот такими методами вырубать кого-то из информационно-политического пространства, фактически отбирать у кого-то микрофон, это просто не будет ООН и ее Совет Безопасности. Это будет что-то другое. Это будет не в количественном и даже не в юридическом плане нечто совершенно не относящееся к ООН, это по сути к ООН не будет иметь никакого отношения», — считает Захарова.

Дипломат добавила, что таких форматов, где Запад доминирует, уже огромное количество. Среди таких организаций Захарова назвала НАТО и ЕС.

«Зачем тогда ООН, если они во всех этих структурах себя чувствуют прекрасно? Тогда надо либо ООН оставить в той задумке, которая есть. Или, если им некомфортно, при этом не с Россией, а некомфортно подчиняться законам и правилам ООН, тогда что они сами там делают? Они все время хотят свое, кстати очень нездоровое, видение жизни навязать всем в качестве единственного правильного. Но это классика неолиберальных диктатур», — подытожила Мария Захарова.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял о том, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, и что это могло бы весьма отрицательно повлиять на борьбу Сербии за сохранение ее суверенитета над Косово и Метохией.