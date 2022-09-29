Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Экс-супруга главы корпорации Amazon Джеффа Безоса миллиардерша Маккензи Скотт подала на развод со своим вторым мужем менее чем через два года брака, сообщает 29 сентября UPI.

Развод PublicDomainPictures

Первый брак одной из богатейших женщин мира Скотт с Безосом распался в 2019 году.

Скотт вышла замуж во второй раз в 2021 году за учителя естественных наук из Сиэтла Дэна Джуэтта после того, как познакомилась с ним в частной школе своих детей. Пара успела создать благотворительную организацию

«Я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в стремлении передать огромное финансовое состояние на служение другим. Я с нетерпением жду нового развития, которое мне предстоит в этом начинании вместе с МакКензи», — написал Джуэтт на сайте Giving Pledge в прошлом году.

Издание The New York Times отмечает, что на фоне новостей о разводе сообщение мужчины было удалено с сайта Giving Pledge, призывающего состоятельных людей отдавать большую часть своих денег на благотворительные цели.

Чета пока не называла причину своего расставания.

Как сообщало ИА REGNUM, после развода Джеффа Безоса и Маккензи Скотт, бывшей супруге, перешла часть акций компании Amazon. Сам Безос находится на первом месте в списке богачей и владеет $207 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая жена главы Amazon стала богатейшей в мире женщиной