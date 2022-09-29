Москва, , 17:26 — REGNUM Казаки Всероссийского казачьего общества привезли в Белгород медикаменты и перевязочные материалы для беженцев из Харьковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВсКО 29 сентября.

Раздача медикаментов жителям Тошковки Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь была собрана силами штаба Всероссийского казачьего общества при поддержке Совета при президенте России по делам казачества. Груз доставлен в Белгород и передан региональному министерству здравоохранения.

Медикаменты в ближайшее время передадут в пункты временного размещения Белгородской области.