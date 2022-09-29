Казаки привезли в Белгород медикаменты для беженцев из Харькова
Москва, 29 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Казаки Всероссийского казачьего общества привезли в Белгород медикаменты и перевязочные материалы для беженцев из Харьковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВсКО 29 сентября.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача медикаментов жителям Тошковки
Гуманитарная помощь была собрана силами штаба Всероссийского казачьего общества при поддержке Совета при президенте России по делам казачества. Груз доставлен в Белгород и передан региональному министерству здравоохранения.
Медикаменты в ближайшее время передадут в пункты временного размещения Белгородской области.