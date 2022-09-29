Москва, 29 сентября, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Казаки Всероссийского казачьего общества привезли в Белгород медикаменты и перевязочные материалы для беженцев из Харьковской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ВсКО 29 сентября.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача медикаментов жителям Тошковки

Гуманитарная помощь была собрана силами штаба Всероссийского казачьего общества при поддержке Совета при президенте России по делам казачества. Груз доставлен в Белгород и передан региональному министерству здравоохранения.

Медикаменты в ближайшее время передадут в пункты временного размещения Белгородской области.