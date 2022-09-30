В Костроме прошёл митинг уставших от отключений горячей воды — репортаж
Кострома, 30 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Костроме прошёл нерядовой митинг — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Необычность мероприятия заключалась в том, что оно было организовано не политической партией или общественным объединением, а обыкновенной горожанкой — жительницей дома №142 по улице Никитской Верой Петровной Семейкиной, уставшей от долгих отключений горячей воды.
ГВС в её доме не было с 16 мая по 22 сентября 2022 года. Причина — затягивание процесса перекладки труб со стороны ТГК-2. К слову, в похожей ситуации в этом сезоне, по словам представителей администрации, оказались около 150 домов. Требования жительницы, выдвинутые на митинге, просты. Она считает, что необходимо разорвать договор о передаче городских коммуникаций в «ненадежные» частные руки и добиться отставки областных и городских чиновников, подписавших «преступное», по её мнению, соглашение.
Информация о мероприятии освещалась почти всеми местными СМИ и популярными группами в социальных сетях. Одни сочувствовали костромичам, другие — например, «МК в Костроме» назвали горожанку «пиарщицей, готовой подложить свинью» горожанам и выразили мнение, что организаторов «подзуживают» некие силы. Схожие тезисы прослеживались в материале «Logos44.ru» и словах пресс-службы администрации города, высказанных за рамками официальных комментариев корреспонденту ИА REGNUM. 28 августа СМИ выпустило материал, в котором утверждало, что «кучка жильцов» — «громкие пиарщики», поскольку не отказались от идеи проведения мероприятия даже тогда, когда им дали воду.
Так или иначе, широкое освещение в прессе не дало результата — вместе с организаторами, выступающими и журналистами на площади Мира 29 сентября набралось лишь около 50 человек, не считая 11 полицейских. Рядовых горожан среди них было человек 10.
Политические партии оказывали поддержку организаторам. Коммунисты дали звукоусиливающую аппаратуру, а партия «Социальной защиты» депутата Владимира Михайлова предоставила Вере Петровне свой принтер, чтобы она напечатала транспаранты. При этом депутат Михайлов на митинге не выступал, а только слушал. Представители КПРФ произнесли несколько речей, но в них также не было рекламы партии. Единственной попыткой пиара можно считать брендированную красную кепку на голове секретаря КПРФ по организационно-партийной работе Сергея Шпотина.
За 40 с небольшим минут на митинге выступили семь человек. Организатор процесса объединила тему мобилизации и права всех горожан на элементарные блага:
Депутат городской думы Михаил Елохин выразил мнение, что работа ТГК-2 (начиная с 2019 года компания выполняет менее 50% от запланированного объёма работ, прописанного в соглашении — ИА REGNUM) создаёт не только неудобства горожанам, но и может привести к ускоренному износу труб.
Эколог Валентина Ямщикова и пресс-секретарь Костромского отделения ЛДПР, в прошлом — депутат гордумы Иван Сабуров выступили против передачи любой важной для жизнедеятельности городской системы в частные руки.
Секретарь по протестным действиям Костромского областного отделения КПРФ Андрей Тарасов и глава местных коммунистов Валерий Ижицкий ругали костромичей за безынициативность. Кроме прочего, Тарасов пообещал добиваться возбуждения уголовных дел против представителей прокуратуры, присутствовавших при заключении концессии, а Ижицкий — организовать горожан идейно.
Со словами партийцев согласилась костромичка Рушия Галютдинова, пришедшая на митинг.
Прощались присутствующие под песню Виктора Цоя «Перемен».