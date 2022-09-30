«Найти нерв»: Юлия Кривцова о книге и спектакле о людях «Красного Перекопа»
Ярославль, 30 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В 2022 году фабрика «Красный Перекоп» — бывшая Ярославская большая мануфактура — отпраздновала свой 300-летний юбилей. В этом году культурное пространство «TEXTIL» выпустило книгу с воспоминаниями работников предприятия «Фабричный круг. Память места». Кроме того, поставлен спектакль (в том числе на камерной сцене Волковского театра) по пьесе, в основе которой — фрагменты книги. Об этих проектах и дальнейших планах «TEXTIL» корреспондент ИА REGNUM пообщался с Юлией Кривцовой.
ИА REGNUM: Команда «TEXTIL» занимается сразу несколькими масштабными проектами: аудиоспектакль по фабрике, театральная постановка, книга, экскурсии. Часть из них вы презентовали в этом году. Был ли это подарок к юбилею фабрики?
Юлия Кривцова: В следующем году будет 10 лет, как мы системно и регулярно занимаемся изучением и популяризацией наследия «Красного Перекопа». Эта работа не приурочена к 300-летию фабрики, она просто удачно совпала с этой значимой для нашего города датой. Например, в ноябре 2022 года спектаклю «Радио Фабрика» будет уже четыре года. Экскурсии по фабричному району и экспозиции «Музея-Фабрики» мы тоже проводим уже несколько лет. В то же время мы знаем, что руководство фабрики готовилось к этому празднику много лет. И наши проекты скорее служат им фоном, поддержкой и приглашением на фабрику для горожан и туристов. У нас нет задачи провести праздник, скорее мы нацелены создать плотную чреду событий, которые будут длиться не один день. Мы хотим поддерживать постоянный живой интерес к индустриальному наследию Ярославской Большой мануфактуры.
ИА REGNUM: Как появились книга «Фабричный круг. Память места» и спектакль «Голоса цеха» по её мотивам?
Юлия Кривцова: Книга стала результатом трёхгодичного проекта, который мы вели вместе с сообществом фабричных старожилов. Для нас было очень важно, чтобы Музей-Фабрика не столько рассказывал большую историю текстильной фабрики, сколько делился свидетельствами людей, с ней связанных. Мы хотели наполнить его личными историями, через которые человек острее почувствует незнакомое для него время. Наша команда общалась с фабричными старожилами, записывая их воспоминания.
Изначально думали, что это будет небольшая брошюра с 20 историями. Но мы не смогли остановиться и в четыре раза превысили изначальный бюджет. В сборнике представлены истории 53 героев: от директора фабрики и простого рабочего до потомков дореволюционных владельцев и хранителей фабричной истории. Книга стала подарком к юбилею. Я не знаю, нужна ли она самим фабричным рабочим, но их детям и внукам и даже людям, вообще никак с фабрикой не связанным, она будет очень интересна.
Ещё большим подарком для фабрики, настоящим даром и чудом стал документальный спектакль «Голоса цеха». Поначалу о его создании никто не думал, пока редактор книги «Фабричный круг. Память места» Наталья Ключарёва не написала пьесу на основе историй людей. Она прислала её мне перед Новым годом, и я поняла, раз есть пьеса — должен быть и спектакль.
ИА REGNUM: Получается, от зарождения идеи и до её воплощения прошло всего несколько месяцев. Как вам удалось так быстро поставить спектакль?
Юлия Кривцова: И правда, на воплощение идеи ушло всего полгода. Кажется, что всё работало на то, чтобы этот спектакль случился. Мне захотелось, чтобы пьеса была поставлена не в стенах фабрики, а в театре. И поэтому я пошла в Волковский театр, появилась мечта — увидеть спектакль и услышать «Голоса цеха» в репертуаре Первого русского.
Режиссёром спектакля стал Сергей Карпов (артист Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова). У него уже был опыт работы с документальным материалом в спектакле «Письма Первой Мировой». И, конечно, спектакль не был бы возможен без продюсера Дарьи Ротенберг из Рыбинска, которая организовала весь процесс и нашла на него ресурсы.
Первая читка пьесы состоялась с артистами Волковского театра, но у них не было достаточно времени работать из-за репетиций других спектаклей. Поэтому для участия в нашей постановке Серей Карпов пригласил студентов мастерской Александра Кузина из Ярославского театрального института. Ребята блестяще сработались с историями фабричных героев. Совершенно юные, они делились воспоминаниями, которые принадлежат людям, рождённым в первой половине XX века. Их разделяют поколения, и в то же время случился контакт и понимание.
ИА REGNUM: Спектакль всё ещё не попал в репертуар театра. Что-то пошло не так?
Юлия Кривцова: В пьесе играли студенты выпускного курса, и почти сразу после выступлений они разъехались по разным городам. Мы всё ещё хотим, чтобы этой осенью в спектакль включились актёры Волковского театра, а сама пьеса вошла в репертуар.
Всего за лето мы сыграли девять спектаклей, все проходили при полном аншлаге. Я сама не ожидала, что результат будет настолько потрясающим: спектакль получился трогательным, заставляет и плакать, и смеяться, и видеть, через что пропустила людей история XX столетия.
ИА REGNUM: В центре внимания ваших проектов — люди фабрики. Сложно ли они шли на контакт? По какому принципу отбирались герои и истории?
Юлия Кривцова: Людей мы никак не отбирали и приглашали к диалогу всех, кто хотел поделиться своей историей, связанной с фабрикой. Мы не только записывали интервью с глазу на глаз, но и проводили сеансы коллективной памяти. Оказалось, люди более активно делятся своими историям, когда сидят в кругу знакомых людей.
Не все хотели идти на контакт. Кого-то нам так и не удалось уговорить присоединиться к разговору, но для большинства эти встречи стали поддерживающим и дружественным пространством, где люди чувствовали внимание к себе и интерес.
Для книги мы, конечно, отбирали истории — это уже кураторский и редакторский выбор. И иногда он не совпадал с тем, как видели книгу герои интервью. Некоторые говорили: «Мы столько вам рассказали, а вы включили это. Почему?». Им казалось, что выбранные истории никому не интересны или описывают историю не с парадной стороны, но для нас они были важны, так как вызывают отклик и делают книгу живой и человечной. На каждом вечере памяти я говорила, что наши встречи — это шаг к будущей книге. Мы слушали, реагировали и выбирали те истории, которые поражают нас, заставляют лучше понимать другое время и свою страну.
ИА REGNUM: Какая из историй фабрики трогает вас лично больше всего?
Юлия Кривцова: Одна из таких историй произошла со мной. Накануне 300-летия фабрики издатель Михаил Нянковский готовил к публикации рукописные воспоминания последнего дореволюционного управляющего фабрики Алексея Флегонтовича Грязнова. И в ходе своей работы он заметил странную деталь: на одной из страниц рукописи приклеена фотография самого Грязнова, он сидит за столом совершенно один. Однако в подписи к снимку перечислено множество людей с пометками «стоят» и «сидят». В тексте воспоминаний этому находится объяснение: на стене, над головой Грязнова, висит фотография — коллективный снимок технической администрации фабрики. Ближайшие коллеги. Этот снимок был утрачен, и, чтобы память о ближайших коллегах сохранить, для рукописи он находит такое решение. Михаил Нянковский в книге подпись под фото вынужден был изменить: «Грязнов в своём кабинете в Белом корпусе», так как разглядеть участников коллективного снимка уже невозможно.
В то же самое время нам в музей передали маленький чёрный чемоданчик с архивом одной фабричной семьи. И там среди прочего хранилась фотография дореволюционной администрации фабрики. Сравнив участников снимка с подписью под фото в рукописи, мы убедились, что это тот самый снимок, который висел за спиной у Грязнова и который мы считали безвозвратно утерянным! Иначе как чудом это не назвать. Теперь обе фотографии — в книге воспоминаний.
ИА REGNUM: Какой отклик вы сейчас получаете от ярославцев?
Юлия Кривцова: Сейчас мы переживаем время, когда вырос интерес к частной истории. Людям нравятся документальные материалы. Это и понятно — нет ничего сильнее личной истории. Для фабричных историй мы находим не менее захватывающий формат: спектакль, сторителлинг, аудиопрогулка. Чтобы история воспринималась не как что-то из прошлого, а как приглашение к разговору о настоящем. Сейчас мы наблюдаем бум посещения Музея-Фабрики.
Совсем недавно нам пришло сообщение от знакомой: её 11-летний сын каждый вечер просит почитать книгу «Фабричный круг. Память места». Я целый день пыталась понять, что его так подкупает в ней. Но потом вспомнила себя: в детстве я так любила слушать истории моей бабушки, с ними не могла сравниться ни одна книга.
Истории, которые мы опубликовали в книге, это не истории успеха и не истории о супергероях. Для нас было важно внутри судьбы каждого человека разглядеть нерв, выбор, решение, чувство, увидеть, как он живёт свою повседневную жизнь на фоне больших исторических событий: революция, голод, репрессии, война, послевоенные годы, любовь, отношения с родителями, выбор работы. Мы часто задавали самые обыденные вопросы про то, как человек провёл свой первый рабочий день на фабрике, какими были его выходные, какие песни его поддерживали в трудную минуту, какие традиции общежития складывались в корпусах.
ИА REGNUM: Многие рассказанные в книге истории очень тяжёлые. Тяжёлый труд, тяжёлый быт, бедность, грубые нравы… Стоит ли так воспевать и идеализировать фабрику. Быть может, это не светлая, а тёмная часть истории Ярославля?
Юлия Кривцова: Для меня парадокс книги как раз заключается в том, что, говоря об ужасающих обстоятельствах жизни, фабричные сохраняли юмор и оптимизм. Это жизнь с утратами, болью, тяжёлым бесконечным трудом и ситуациями, в которых люди оставались людьми.
ИА REGNUM: Какие у «TEXTIL» дальнейшие планы?
Юлия Кривцова: Мы планируем сделать электронную версию книги, а также цифровой архив со всеми историями и собранными материалами. Проект закончился, но мы продолжаем встречаться со старожилами, записывать интервью, сканировать документы. Я не могу сказать, будет ли ещё одна книга, но работа продолжится до тех пор, пока она нужна. Также у нас в планах добавить в музейную экспозицию раздел «Будущее фабричного района». Хочется увидеть сценарии развития района Красный Перекоп, которые бы учитывали ДНК территории, её культурные коды. Речь не о застройке, а о развитии связи фабрики и района, который вырос тут благодаря ей. Будет ли их всегда разделять забор или появятся связи, взаимный интерес и участие.
В планах записать аудиопрогулку по Петропавловскому парку и сделать ещё один необычный спектакль в жанре историодрамы, когда люди приходят в качестве зрителей, а становятся участниками спектакля, основанного на документальных свидетельствах и архивных документах.
Спасибо, Юлия! Успехов в вашей работе!