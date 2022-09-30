Ярославль, 30 сентября, 2022, 14:56 — ИА Регнум. В 2022 году фабрика «Красный Перекоп» — бывшая Ярославская большая мануфактура — отпраздновала свой 300-летний юбилей. В этом году культурное пространство «TEXTIL» выпустило книгу с воспоминаниями работников предприятия «Фабричный круг. Память места». Кроме того, поставлен спектакль (в том числе на камерной сцене Волковского театра) по пьесе, в основе которой — фрагменты книги. Об этих проектах и дальнейших планах «TEXTIL» корреспондент ИА REGNUM пообщался с Юлией Кривцовой.

А. Худякова Спектакль «Голоса цеха»

ИА REGNUM: Команда «TEXTIL» занимается сразу несколькими масштабными проектами: аудиоспектакль по фабрике, театральная постановка, книга, экскурсии. Часть из них вы презентовали в этом году. Был ли это подарок к юбилею фабрики?

Юлия Кривцова: В следующем году будет 10 лет, как мы системно и регулярно занимаемся изучением и популяризацией наследия «Красного Перекопа». Эта работа не приурочена к 300-летию фабрики, она просто удачно совпала с этой значимой для нашего города датой. Например, в ноябре 2022 года спектаклю «Радио Фабрика» будет уже четыре года. Экскурсии по фабричному району и экспозиции «Музея-Фабрики» мы тоже проводим уже несколько лет. В то же время мы знаем, что руководство фабрики готовилось к этому празднику много лет. И наши проекты скорее служат им фоном, поддержкой и приглашением на фабрику для горожан и туристов. У нас нет задачи провести праздник, скорее мы нацелены создать плотную чреду событий, которые будут длиться не один день. Мы хотим поддерживать постоянный живой интерес к индустриальному наследию Ярославской Большой мануфактуры.

ИА REGNUM: Как появились книга «Фабричный круг. Память места» и спектакль «Голоса цеха» по её мотивам?

Юлия Кривцова: Книга стала результатом трёхгодичного проекта, который мы вели вместе с сообществом фабричных старожилов. Для нас было очень важно, чтобы Музей-Фабрика не столько рассказывал большую историю текстильной фабрики, сколько делился свидетельствами людей, с ней связанных. Мы хотели наполнить его личными историями, через которые человек острее почувствует незнакомое для него время. Наша команда общалась с фабричными старожилами, записывая их воспоминания.

«Вконтакте» Юлия Кривцова Книга «Фабричный круг. Память места»

Изначально думали, что это будет небольшая брошюра с 20 историями. Но мы не смогли остановиться и в четыре раза превысили изначальный бюджет. В сборнике представлены истории 53 героев: от директора фабрики и простого рабочего до потомков дореволюционных владельцев и хранителей фабричной истории. Книга стала подарком к юбилею. Я не знаю, нужна ли она самим фабричным рабочим, но их детям и внукам и даже людям, вообще никак с фабрикой не связанным, она будет очень интересна.

Ещё большим подарком для фабрики, настоящим даром и чудом стал документальный спектакль «Голоса цеха». Поначалу о его создании никто не думал, пока редактор книги «Фабричный круг. Память места» Наталья Ключарёва не написала пьесу на основе историй людей. Она прислала её мне перед Новым годом, и я поняла, раз есть пьеса — должен быть и спектакль.

ИА REGNUM: Получается, от зарождения идеи и до её воплощения прошло всего несколько месяцев. Как вам удалось так быстро поставить спектакль?

Юлия Кривцова: И правда, на воплощение идеи ушло всего полгода. Кажется, что всё работало на то, чтобы этот спектакль случился. Мне захотелось, чтобы пьеса была поставлена не в стенах фабрики, а в театре. И поэтому я пошла в Волковский театр, появилась мечта — увидеть спектакль и услышать «Голоса цеха» в репертуаре Первого русского.

А. Худякова Спектакль «Голоса цеха»

Режиссёром спектакля стал Сергей Карпов (артист Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова). У него уже был опыт работы с документальным материалом в спектакле «Письма Первой Мировой». И, конечно, спектакль не был бы возможен без продюсера Дарьи Ротенберг из Рыбинска, которая организовала весь процесс и нашла на него ресурсы.

Первая читка пьесы состоялась с артистами Волковского театра, но у них не было достаточно времени работать из-за репетиций других спектаклей. Поэтому для участия в нашей постановке Серей Карпов пригласил студентов мастерской Александра Кузина из Ярославского театрального института. Ребята блестяще сработались с историями фабричных героев. Совершенно юные, они делились воспоминаниями, которые принадлежат людям, рождённым в первой половине XX века. Их разделяют поколения, и в то же время случился контакт и понимание.

ИА REGNUM: Спектакль всё ещё не попал в репертуар театра. Что-то пошло не так?

Юлия Кривцова: В пьесе играли студенты выпускного курса, и почти сразу после выступлений они разъехались по разным городам. Мы всё ещё хотим, чтобы этой осенью в спектакль включились актёры Волковского театра, а сама пьеса вошла в репертуар.

Всего за лето мы сыграли девять спектаклей, все проходили при полном аншлаге. Я сама не ожидала, что результат будет настолько потрясающим: спектакль получился трогательным, заставляет и плакать, и смеяться, и видеть, через что пропустила людей история XX столетия.

ИА REGNUM: В центре внимания ваших проектов — люди фабрики. Сложно ли они шли на контакт? По какому принципу отбирались герои и истории?

Юлия Кривцова: Людей мы никак не отбирали и приглашали к диалогу всех, кто хотел поделиться своей историей, связанной с фабрикой. Мы не только записывали интервью с глазу на глаз, но и проводили сеансы коллективной памяти. Оказалось, люди более активно делятся своими историям, когда сидят в кругу знакомых людей.

«Вконтакте» Юлия Кривцова Запись историй работников фабрики

Не все хотели идти на контакт. Кого-то нам так и не удалось уговорить присоединиться к разговору, но для большинства эти встречи стали поддерживающим и дружественным пространством, где люди чувствовали внимание к себе и интерес.

Для книги мы, конечно, отбирали истории — это уже кураторский и редакторский выбор. И иногда он не совпадал с тем, как видели книгу герои интервью. Некоторые говорили: «Мы столько вам рассказали, а вы включили это. Почему?». Им казалось, что выбранные истории никому не интересны или описывают историю не с парадной стороны, но для нас они были важны, так как вызывают отклик и делают книгу живой и человечной. На каждом вечере памяти я говорила, что наши встречи — это шаг к будущей книге. Мы слушали, реагировали и выбирали те истории, которые поражают нас, заставляют лучше понимать другое время и свою страну.

ИА REGNUM: Какая из историй фабрики трогает вас лично больше всего?

Юлия Кривцова: Одна из таких историй произошла со мной. Накануне 300-летия фабрики издатель Михаил Нянковский готовил к публикации рукописные воспоминания последнего дореволюционного управляющего фабрики Алексея Флегонтовича Грязнова. И в ходе своей работы он заметил странную деталь: на одной из страниц рукописи приклеена фотография самого Грязнова, он сидит за столом совершенно один. Однако в подписи к снимку перечислено множество людей с пометками «стоят» и «сидят». В тексте воспоминаний этому находится объяснение: на стене, над головой Грязнова, висит фотография — коллективный снимок технической администрации фабрики. Ближайшие коллеги. Этот снимок был утрачен, и, чтобы память о ближайших коллегах сохранить, для рукописи он находит такое решение. Михаил Нянковский в книге подпись под фото вынужден был изменить: «Грязнов в своём кабинете в Белом корпусе», так как разглядеть участников коллективного снимка уже невозможно.

«Вконтакте» Юлия Кривцова Фотография из рукописей Алексея Грязнова

«Вконтакте» Юлия Кривцова Фотография из архив Алексея Грязнова

«Вконтакте» Юлия Кривцова Книга «Воспоминания управляющего Ярославской большой мануфактурой»

В то же самое время нам в музей передали маленький чёрный чемоданчик с архивом одной фабричной семьи. И там среди прочего хранилась фотография дореволюционной администрации фабрики. Сравнив участников снимка с подписью под фото в рукописи, мы убедились, что это тот самый снимок, который висел за спиной у Грязнова и который мы считали безвозвратно утерянным! Иначе как чудом это не назвать. Теперь обе фотографии — в книге воспоминаний.

ИА REGNUM: Какой отклик вы сейчас получаете от ярославцев?

Юлия Кривцова: Сейчас мы переживаем время, когда вырос интерес к частной истории. Людям нравятся документальные материалы. Это и понятно — нет ничего сильнее личной истории. Для фабричных историй мы находим не менее захватывающий формат: спектакль, сторителлинг, аудиопрогулка. Чтобы история воспринималась не как что-то из прошлого, а как приглашение к разговору о настоящем. Сейчас мы наблюдаем бум посещения Музея-Фабрики.

Совсем недавно нам пришло сообщение от знакомой: её 11-летний сын каждый вечер просит почитать книгу «Фабричный круг. Память места». Я целый день пыталась понять, что его так подкупает в ней. Но потом вспомнила себя: в детстве я так любила слушать истории моей бабушки, с ними не могла сравниться ни одна книга.

Истории, которые мы опубликовали в книге, это не истории успеха и не истории о супергероях. Для нас было важно внутри судьбы каждого человека разглядеть нерв, выбор, решение, чувство, увидеть, как он живёт свою повседневную жизнь на фоне больших исторических событий: революция, голод, репрессии, война, послевоенные годы, любовь, отношения с родителями, выбор работы. Мы часто задавали самые обыденные вопросы про то, как человек провёл свой первый рабочий день на фабрике, какими были его выходные, какие песни его поддерживали в трудную минуту, какие традиции общежития складывались в корпусах.

ИА REGNUM: Многие рассказанные в книге истории очень тяжёлые. Тяжёлый труд, тяжёлый быт, бедность, грубые нравы… Стоит ли так воспевать и идеализировать фабрику. Быть может, это не светлая, а тёмная часть истории Ярославля?

Юлия Кривцова: Для меня парадокс книги как раз заключается в том, что, говоря об ужасающих обстоятельствах жизни, фабричные сохраняли юмор и оптимизм. Это жизнь с утратами, болью, тяжёлым бесконечным трудом и ситуациями, в которых люди оставались людьми.

ИА REGNUM: Какие у «TEXTIL» дальнейшие планы?

Юлия Кривцова: Мы планируем сделать электронную версию книги, а также цифровой архив со всеми историями и собранными материалами. Проект закончился, но мы продолжаем встречаться со старожилами, записывать интервью, сканировать документы. Я не могу сказать, будет ли ещё одна книга, но работа продолжится до тех пор, пока она нужна. Также у нас в планах добавить в музейную экспозицию раздел «Будущее фабричного района». Хочется увидеть сценарии развития района Красный Перекоп, которые бы учитывали ДНК территории, её культурные коды. Речь не о застройке, а о развитии связи фабрики и района, который вырос тут благодаря ей. Будет ли их всегда разделять забор или появятся связи, взаимный интерес и участие.

В планах записать аудиопрогулку по Петропавловскому парку и сделать ещё один необычный спектакль в жанре историодрамы, когда люди приходят в качестве зрителей, а становятся участниками спектакля, основанного на документальных свидетельствах и архивных документах.

Спасибо, Юлия! Успехов в вашей работе!