Москва, , 17:23 — REGNUM Банк России направил в Государственную Думу обновленный проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к реализации денежно-кредитной политики в новых экономических условиях, а также представляет базовый и альтернативные сценарии развития экономики на ближайшие три года», — следует из сообщения в телеграм-канале регулятора.

В Центробанке пояснили, что ранее документ был направлен на рассмотрение в правительство РФ и главе государства.

«В обновленном проекте учтены решение о ключевой ставке, принятое Банком России 16 сентября, снижение прогноза инфляции на текущий год, бюджетные проектировки, одобренные правительством России 22 сентября, а также статистическая и иная информация, опубликованная в период с 22 июля по 19 сентября 2022 года», — пояснили в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2023–2025 годы. Первое чтение бюджетного пакета может состояться 26 и 27 октября.

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