Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В Киргизию из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге напрямую будет летать ещё один самолёт. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе управляющей аэропортом компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines впервые вылетит в город Тамчы 30 сентября. Рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Аэропорт «Пулково» самолёт будет покидать в пятницу в 23:20 и приземляться в 7:15 в Тамчы (по местному времени). Обратный рейс состоится в субботу, в 8:55, с прибытием в Петербург в 7:15.

Отметим, что это третий город Киргизии, в который можно напрямую долететь из Петербурга. Другими авиакомпаниями можно добраться в Бишкек и Ош.

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