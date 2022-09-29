Калуга, , 17:57 — REGNUM Калужской областью в 2022 году заключено 27 инвестсоглашений на сумму 86 млрд рублей. В этом году в регионе будет открыто пять новых крупных предприятий, что говорит о том, что интерес инвесторов к области остается стабильным, как и в предыдущие годы. Об этом 29 сентября на пленарном заседании V международной научно-практической конференции «Пути трансформации государственного и корпоративного управления на современном этапе», организованной МГИМО, рассказал губернатор Владислав Шапша, представивший региональный опыт выстраивания взаимоотношений с бизнес-сообществом, развития экономики и промышленности области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В условиях санкций интерес инвесторов к экономике региона остаётся стабильным Пресс-служба правительства Калужской области

По словам калужского губернатора, в области за шесть месяцев удалось на 40% у увеличить выпуск лекарств. Фарма — это вторая основа экономики региона, который сегодня ведёт работу по созданию еще одной экономической зоны под фармацевтические предприятия. Одновременно на 60% процентов увеличены показатели по переработке древесины. Крупнейший кластер по переработке древесины создан на юге области в Людиновском районе. В отрасли производства машин и оборудования рост составил 70%. Всё это — основные отрасли, которые показывают, что Калужская область справляется с вызовами, которые сегодня существуют.

Одно из ключевых направлений развития экономического потенциала области — реализация логистических проектов, в частности, международного инфраструктурного проекта «Новый Шелковый путь».

«Это транспортный коридор, который нас связывает с Азией. За последние два месяца мы видим рост перевозок на 20%. Это крупнейшие пункты консолидации грузов в Китае, Монголии, Вьетнаме, Индии. Это направление, на котором сегодня сосредоточены интересы нашего бизнеса и наших бизнес-партнеров», — отметил Владислав Шапша.

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