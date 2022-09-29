Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 17:19 — REGNUM На Ямале найдены хорошо сохранившиеся останки шестилетнего мамонтенка. Об этом сообщил 29 сентября старший научный сотрудник Института экологии растении и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

Мамонт Павел Ищенко © ИА REGNUM

Мамонтёнка обнаружили тундровики. Они сообщили о находке в краеведческий музей поселка Тазовского.

«Обнаружена большая часть скелета, череп, мягкие ткани, часть шкуры с хоботом, глазом и, возможно, ухом. Возраст — около шести лет», — сообщил учёный.

Имя мамонтёнку пока не выбрали. Сейчас учёным предстоит выяснить, в какой среде обитал мамонтёнок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в ходе исследования местности Приуральского района Ямала археологами были обнаружены зубы мамонта, фрагменты глиняных сосудов и предметы из железа, датируемые XX веком.

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