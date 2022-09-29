Москва, , 17:21 — REGNUM На площадке Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды прошли в парламентские слушания по теме ТКО, в ходе которых вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Кожевников обозначил основные проблемы для бизнеса.

Проблема номер один — нормативы на ТКО для бизнеса завышены. Самые «хлебные» отрасли: общепит, торговля, бытовые услуги, гостиницы — вынуждены оплачивать услуги по нормативам, которые превышают реальные объемы образования отходов в несколько раз. А установлены эти нормативы по действующим непрозрачным правилам постановления Правительства № 269. Сейчас просто невозможно контролировать кто, как и в каком порядке устанавливает нормативы. Правила никак не обязывают исполнителей хоть как-то публично отчитываться о своей работе и спрашивать мнение бизнеса.

В результате, в соседних регионах нормативы могут различаться в разы. Например, в соседних регионах СЗФО — в 7 раз! Нужна конкретика?

Гостиницы. Нормативы. Карелия: 1,18 м3 за 1 место. Ленобласть: 1,8 м3. Разница в 1,5 раза

Торговля. Нормативы. Вологодская область: 0,17 м3 с 1м2. Ленобласть: 1,41м3 с 1м2. Разница в 8 раз

Гостиницы. Нормативы. Самарская область: 1,23 м3 на 1 место, а в Татарстане 2,07м3 — разница в 1,5 раза.

Пора понять, что это не локальная проблема, а федеральная!

Такие нормативы ложатся в основу платежей бизнеса, т. к. по правилам и СанПинам добросовестный бизнес, даже если он хочет и готов развивать раздельный сбор, не может согласовать установку своей собственной мусорной площадки и работать «по факту». То есть платить только за тот объем отходов, который он сгенерил. Таких предпринимателей, которые платят за ТКО по нормативу, среди малого бизнеса под 80%. И они платят за воздух — объем отходов тот же, а платеж завышен в разы

Еще примеры?

Два небольших отеля «3 звезды» по 70 номеров в Татарстане. По нормативу: 27 м3, это примерно 12 тыс. руб/мес. По факту: 13 м3, 6 тыс. руб/мес.

Торговля. Ленинградская область: средний магазин «у дома», 400м2, по нормативу заплатит примерно 32 тыс. руб в мес. В соседней Вологодской области — 2600 руб. Переплата почти 30 тыс. Это месячная зарплата одного сотрудника! То есть, фактически, бизнес оказывается перед выбором: заплатить за мусор или нанять человека на работу!

Та же история с двойной оплатой ИП за отходы — вроде договорились с Минприроды о решении проблемы. Направили письмо. Но тема затухла, никаких решений не принято.

По итогам слушаний договорились оперативно провести совещание по этим двум проблемам на площадке Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с участием Минприроды и ФАС. Будем качать тему ТКО дальше.

Оба вопроса должны быть решены. Без вариантов.