Москва, 29 сентября, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Список диагнозов, при наличии которых обвиняемого нельзя брать под стражу, расширен Минюстом РФ, передаёт 29 сентября РБК. Таким образом учтена просьба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова к министру юстиции Константину Чуйченко.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

По словам заместителя руководителя экспертно-юридической службы аппарата уполномоченного Натальи Рябовой, теперь список полностью соответствует кодам МКБ-10. По её словам, «смягчены формулировки условий для того, чтобы не помещать человека в следственный изолятор».

«Например, в отношении туберкулёза органов дыхания убрано требование «прогрессирующего течения, излечение которого не может быть достигнуто никакими методами», — заявила Рябкова. — Подобная категоричность раньше давала формальную возможность отказать больному в праве избежать СИЗО».

Чиновник добавила, что по ряду заболеваний заменили на «отсутствие положительной динамики» то, что раньше называлось «прогрессирующее течение». Также заменено на «необходимость» при невозможности проводить лечение в месте содержания под стражей с ранее сформулированного как «безотлагательность».

Рябкова сказала, что, по мнению Титова, внесённые изменения избавят от СИЗО значительную часть людей, причём некоторым это спасёт жизнь.