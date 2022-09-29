Сакраменто, США, 29 сентября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии, США, Гэвин Ньюсом на законодательном уровне расширил права работников ферм для членства в профсоюзах, хотя ранее угрожал наложить вето на закон, сообщает 29 сентября Reuters.

Gov.ca.gov Гэвин Ньюсом

Ньюсом подписал закон после того, как его поддержали президент США Джо Байден и другие влиятельные демократы, включая вице-президента Камалу Харрис и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Работники калифорнийских ферм — это сила нашего штата, и они имеют фундаментальное право на объединение в профсоюз и защиту своих интересов на рабочем месте. Наш штат известен героической активностью работников ферм, права которых отстаивали многие видные люди. Сегодня Калифорния может гордиться тем, что продолжает поддерживать это движение», — сказал политик.

Напомним, новый закон упрощает процедуру вступления в профсоюзы для работников ферм. Теперь им будет достаточно подписать заверенные профсоюзные карточки, одобренные калифорнийским советом по сельскому хозяйству.