Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM Свердловский областной суд отменил приговор в отношении врача-реаниматолога, осуждённого ранее за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор был вынесен 24 февраля Сысертским райсудом. Медику вменили совершение двух таких преступлений. суд признал его виновным и осудил к лишению свободы.

Однако облсуд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что в одном из случаев событие преступления отсутствовало. А в другом в его действиях не было состава преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин справлял на улице нужду, делал это в кустах. Из своей квартиры это заметили девочки и сообщили взрослым, которые обратились в полицию. Мужчину объявили в розыск, а когда он сам пришёл к следователю, то обвинили в насильственных действиях сексуального характера.