София, 29 сентября, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенного управления Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе незадекларированную валюту на общую сумму в 430 тыс. левов ($213 тыс.). Об этом 29 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Как утверждают болгарские правоохранители, деньги были спрятаны в обшивке кабины грузового автомобиля с турецкой регистрацией, следовавшего из Швейцарии в Турцию. При этом водитель транспортного средства не смог объяснить происхождение нелегального груза. Ведется следствие.

Напомним, только за последнюю неделю болгарские таможенники и пограничники задержали на КПП с Турцией, Грецией и Румынией контрабандной валюты на $2 млн.