Во владимирском учебном центре резервистов обеспечили тёплой одеждой
Ковровский район, Владимирская область, 29 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Условия для размещения мобилизованных бойцов улучшают власти Владимирской области. Для ускорения приёма резервистов задействовано 450 человек и более 25 единиц спецтехники, сообщил 29 сентября в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.
Глава региона организовывает «хозяйственную работу». В учебный центр прибывают мобилизованные из разных субъектов РФ, в части увеличивают количество мест для сна, приёма питания, санитарных нужд. Также укрепляют системы электро-, теплоснабжения, коммуникации.
Как сообщало ИА REGNUM, во всех владимирских муниципалитетах определены должностные лица, которые отвечают за взаимодействие с семьями мобилизованных граждан и военкоматами.