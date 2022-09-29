Ковровский район, Владимирская область, 29 сентября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Условия для размещения мобилизованных бойцов улучшают власти Владимирской области. Для ускорения приёма резервистов задействовано 450 человек и более 25 единиц спецтехники, сообщил 29 сентября в социальных сетях губернатор Александр Авдеев.

Телеграм-канал Александра Авдеева Обмундирование для резервистов

Глава региона организовывает «хозяйственную работу». В учебный центр прибывают мобилизованные из разных субъектов РФ, в части увеличивают количество мест для сна, приёма питания, санитарных нужд. Также укрепляют системы электро-, теплоснабжения, коммуникации.

«Горячим питанием обеспечили всех бойцов. Каждому выдаётся тёплая форма, осенняя обувь и другие вещи. Конечно, не все потребности закрыты. Помогают предприниматели и жители области. Спасибо всем неравнодушным!», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех владимирских муниципалитетах определены должностные лица, которые отвечают за взаимодействие с семьями мобилизованных граждан и военкоматами.