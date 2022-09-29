Москва, , 17:00 — REGNUM Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Белоруссии о предоставлении государственного финансового кредита белорусской стороне внесен на ратификацию в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о соглашении от 6 октября 2021 года. В сопроводительных документах сообщается, что официальным представителем правительства РФ при обсуждении документа в Госдуме будет замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

Напомним, в сентябре 2021 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявлял, что до конца 2022 Россия выдаст ещё около 630−640 млн долларов в качестве кредитов.

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