Москва, 29 сентября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством России и правительством Белоруссии о предоставлении государственного финансового кредита белорусской стороне внесен на ратификацию в Госдуму, передает корреспондентИА REGNUM29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Речь идет о соглашении от 6 октября 2021 года. В сопроводительных документах сообщается, что официальным представителем правительства РФ при обсуждении документа в Госдуме будет замминистра финансов РФТимур Максимов.

Напомним, в сентябре 2021 года президент РоссииВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом БелоруссииАлександром Лукашенко заявлял, что до конца 2022 Россия выдаст ещё около 630−640 млн долларов в качестве кредитов.

А премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что принято, в частности, решение по реструктуризации и отсрочке госкредитов, которые предоставлялись белорусской стороне.