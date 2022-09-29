Москва, 29 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Правительство России внесло в Госдуму ратификацию соглашение между правительствами России и Белоруссии об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Госдума предлагается ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Белоруссии об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, подписанное в городе Москве 14 марта 2022 года.

Документы подписали замминистра финансов РФ Тимур Максимов и глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов по итогам российско-белорусских переговоров на уровне глав правительств в Москве.

В частности, стороны решили «отвязаться» от доллара при проведении расчетов в сфере энергетики. Предполагается, что белорусская сторона будет работать с РФ в российских рублях. Тогда же в числе прочего Белоруссия и Россия условились проработать оптимальную цену на поставки российской нефти и снять ограничения на импорт белорусской продукции.