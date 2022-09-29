Париж, 29 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не планирует продлевать контракт с французским клубом. Об этом 29 сентября сообщает журналист Микель Бласкез.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения сезона аргентинец может покинуть парижский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в восьми турах французской Лиги 1 2022/23, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

За «ПСЖ» аргентинец выступает с 10 августа 2021 года после перехода из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 35-летнего полузащитника в 50 миллионов евро.