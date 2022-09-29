Махачкала, , 17:00 — REGNUM Об отсрочке от частичной мобилизации (проводится в рамках спецоперации ВС РФ на территории б. УССР) для жителей Дагестана попросила советник муфтия региона Айна Гамзатова. Она 29 сентября опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину.

Айна Гамзатова Российский институт стратегических исследований

Положительно оценивая действия главы Чечни Рамзана Кадырова, «который грамотно и верно подготовил за многие годы бойцов в своей республики, создав им необходимые условия полевой учебной базы», автор обращения заявляет, что и дагестанцы «хотели бы также предложить», учитывая, «что из трёхмиллионного населения уже находятся на передовой более трёх тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов».

«В течение шести месяцев мы обещаем Вам профессионально подготовить дагестанских ребят в учебных центрах, — заявляет Гамзатова. — Очень просим Вас рекомендовать нам таких опытных инструкторов, которые смогли бы в течении этих шести месяцев подготовить настоящих воинов».

Она заявила, что Дагестан предлагает «полностью обеспечивать [российскую армию] необходимым: провизией, одеждой, помещениями», добавив: «Исходя из объявленных цифр – 300 тысяч и из количества субъектов РФ, Дагестан также как и Чечня выполнил план по мобилизации».

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