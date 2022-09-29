Ярославль, 29 сентября 2022, 16:59 — REGNUM В Ярославской области волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ с 30 сентября начнут помогать военнослужащим и их семьям. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.
Конкретно будет оказываться адресная помощь семьям военных, например — сбор вещей для детей, доставка продуктов пожилым родственникам, помощь с решением коммунальных вопросов и другие. Волонтёры уже с 29 сентября начали работать на местах провода мобилизованных, а также собирать заявки для оказания помощи их семьям.
Обещают также открыть клуб взаимопомощи и поддержки совместно с психологами, детские комнаты на время работы родителей и присматривать за животными, чьих хозяев мобилизовали.
Помимо этого запущен чат-бот психологической поддержки в Телеграме. Оказывать консультацию в нём будет волонтёр-психолог.
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