Ярославль, , 16:59 — REGNUM В Ярославской области волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ с 30 сентября начнут помогать военнослужащим и их семьям. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Вера Даргель.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Наш штаб будет обрабатывать заявки на бытовую, гуманитарную, психологическую и юридическую помощь и в привычном формате региональных штабов акции», — рассказала чиновница.

Конкретно будет оказываться адресная помощь семьям военных, например — сбор вещей для детей, доставка продуктов пожилым родственникам, помощь с решением коммунальных вопросов и другие. Волонтёры уже с 29 сентября начали работать на местах провода мобилизованных, а также собирать заявки для оказания помощи их семьям.

Обещают также открыть клуб взаимопомощи и поддержки совместно с психологами, детские комнаты на время работы родителей и присматривать за животными, чьих хозяев мобилизовали.

«Если у вас есть желание помогать — вы можете присоединиться к команде по ссылке: dobro.ru/project/10 060 264 Если вам нужна помощь, то вы можете оставить заявку по номеру горячей линии 8-800-200-34-11. О своём желании помочь сообщайте по номеру телефона 8(4852)25-13-25», — пояснила Вера Даргель.

Помимо этого запущен чат-бот психологической поддержки в Телеграме. Оказывать консультацию в нём будет волонтёр-психолог.

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