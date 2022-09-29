Вашингтон, 29 сентября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис объявила о стратегическом партнерстве Вашингтона с КНДР, сообщает 29 сентября телеканал FOX News.

Камала Харрис

Неожиданное заявление Харрис сделала в ходе своего визита в демилитаризованную зону Корейского полуострова.

«У Соединенных Штатов очень важное сотрудничество, настоящий стратегический альянс с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство», — заявила Харрис.

Отмечается, что позднее она не посчитала нужным исправлять свою ошибку, и продолжила говорить в тех же выражениях о Южной Корее.

Ранее Камала Харрис встретилась в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.