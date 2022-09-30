Красногорск, , 09:30 — REGNUM Подмосковные власти и предприниматели продолжают оказывать помощь Донецкой Республике. Руководитель компании «ТеплоВодоснабжение» Александр Царегородцев несколько дней назад вместе с коллегами направился в Донецк в расположение 107-го стрелкового батальона народной милиции ДНР, где передал необходимые для бойцов теплые вещи и материалы, собранные на средства работников предприятия. Затем встретился с главой Буденовской района Донецка Михаилом Меренковым и обсудил вопросы помощи и содействию коммунальному хозяйству в подготовке к отопительному сезону. В первую очередь обсуждалось подключение социальных объектов — детских садов, школ и больниц. Донецкие коммунальщики попросили оказать содействие в поставке материалов и комплектующих для работы котельных и уже на этой неделе все необходимые материалы и комплектующие направились в город.

Компания «ТеплоВодоснабжение»

Александр Царегородцев привез в Донецк материалы, необходимые для коммунального хозяйства Буденовского района города, который существенно пострадал от обстрелов ВСУ. Сейчас компания готовит к отправке водопроводные трубы разных диаметров, насосы, задвижки, фитинги, краны и всевозможный крепёж. До конца недели подмосковные предприниматели готовятся загрузить целую фуру оборудования, инструментов и спецодежды для управляющих компаний Донецка. Они нужны специалистам для ремонта разрушенных трубопроводов и котельных.

«Если у нас очень много автоматизированных котельных, там некоторые котельные до сих пор используются на угле, рассказал Александр Царегородцев. — Им надо помочь, может быть, перейти на газовое, альтернативное топливо, чтобы было проще. У них сегодня проблема. Они вроде бы добывают уголь на Донбассе, но у них проблема с углём. Помимо аппаратуры и материалов в Донецк поедут специалисты, которые умеют с ними работать. В командировку собираются слесари, сварщики, электрики и начальники участков».

По просьбе донецких коммунальщиков их подмосковные коллеги закупили современную оргтехнику, во многих управляющих компаниях Донбасса до сих пор пользуются обычными факсами. Ремонтный обоз собрали за счет средств подмосковной компании, а также личных пожертвований её сотрудников.