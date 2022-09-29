Москва, , 16:52 — REGNUM Россия направит на поддержку освобождённых территорий б. УССР более трёх миллиардов рублей. Об этом на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В общей сложности на проекты поддержки жителей освобожденных территорий (б. УССР и Донбасса) будет направлено три миллиарда 300 миллионов рублей», — сказал Кириенко.

По его словам, участие принимали как проекты из России, так и проекты из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.