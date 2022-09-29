Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Референдумы о воссоединении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией продемонстрировали, насколько людям, проживающим там, претит бандеровская власть во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 29 сентября высказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Исторически это не первая ситуация, когда Россия исправляет ошибки, сделанные ранее, в годы Российской империи, Советского Союза. Мы дарили территории по различным причинам — политическим, военным. Однако настало время чётко осознать и дать понять врагам, что мы не можем разбрасываться русскими землями. Если нас будут постоянно провоцировать, то Россия пойдёт дальше. Хотя я выступаю за решение конфликтов дипломатическим путём. Ведь это нонсенс, когда большинство жителей территорий ненавидит свою власть. Нам это показывают результаты референдумов», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Сергей Косинов также обратил внимание на то, что универсального решения территориальных вопросов не существует. К каждому подобному прецеденту необходимо подходить внимательно и осторожно.

ИА REGNUM сообщало, что в России пройдут концерты-митинги в поддержку итогов референдумов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.